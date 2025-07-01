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Dünya

İsrail'den İran'a 22 milyon dolarlık elektrik altyapısı zararı

İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşta İran'ın elektrik altyapısına verilen zararın toplam 22 milyon dolar olduğu bildirildi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 18:15 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a 22 milyon dolarlık elektrik altyapısı zararı
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İran devlet televizyonuna göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına ilişkin açıklama yaptı.

Meşhedi, 12 gün devam eden saldırılardan etkilenen elektrik altyapısına ilişkin, "Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran'da kaydedildi." ifadelerini kullandı.

4 SEKTÖR ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılar nedeniyle elektrik altyapısında oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmınınsa 48 saat içinde çözüldüğünü kaydeden Meşhedi, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Meşhedi, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini ifade ederek, "Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor." dedi.

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