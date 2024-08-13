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Dünya

İsrail'den İran'a gözdağı: Kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile saldırırız

İsrail, Tajhran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık 'kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile' İran'ı vurmakla tehdit etti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a gözdağı: Kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile saldırırız
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Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAYA KARARLI

Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv'in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulandı.

Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.

DAHA GENİŞ BİR SALDIRI OLACAĞI BEKLENTİSİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

HENİYYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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