İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 407. gününde sürüyor.

FİLİSTİN KUDÜS İŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL EL-BOSTAN MAHALLESİ'Nİ HARİTADAN SİLMEYİ AMAÇLIYOR

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığı uyarısında bulunarak, bunun "savaş suçu ve etnik temizlik" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıl başından bu yana 183'ten fazla yapıyı yıktığına dikkati çekildi.

Yıkılan yapılardan 33'ünün Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde gerçekleştirildiği ve en çok yıkımın da El-Bostan Mahallesi'nde yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkımların önemli ölçüde arttığı belirtildi.

İsrail'in Kudüs Belediyesi'nin 13 Kasım'da El-Bostan'da 3 binayı yıktığı hatırlatılan açıklamada, bu yıkımdan birkaç gün önce de 7 konutu içeren 3 binayı yerle bir ettiği bildirildi.

Açıklamada, "El-Bostan Mahallesi'ndeki yıkımların artırılmasıyla bu mahallenin haritadan silinmesi amaçlanıyor. Bu, etnik temizlik ve savaş suçuna varan bir eylemdir." ifadesi kullanıldı.

El-Bostan'da 116 evin bulunduğu ve 1550 Filistinlinin yaşadığının altı çizilen açıklamada, "enkazı üzerine ismi Tevrat'ta geçen bir bahçenin yapılması için mahallenin yıkım tehdidi altında olduğuna" dikkati çekildi.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" ileri sürerek yıktı.

Kudüs Valiliğine göre, İsrail yönetimi bu yıkımları bölge halkını yerinden etmeyi ve onları tarihi ve ulusal meşru haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştiriyor.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları; Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:38 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne patlamamış top mermisi düşmesi de dahil olmak üzere personeline ve tesislerine yönelik son saldırıların "kabul edilemez" olduğunu yineledi.

02:00 İsrail askerlerinin, Gazze'de yerinden edilerek kentin orta kesimine gitmek isteyen bir Filistinliyi göçe zorlandığı yolda öldürdüğü bildirildi.

00:50 Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığı uyarısında bulunarak, bunun "savaş suçu ve etnik temizlik" olduğunu belirtti.

-İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli şehit oldu, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 793 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.