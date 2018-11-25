İsrail’den katliam itirafı
İşgalci İsrail, 1982 yılında, 56 Lübnanlı sığınmacıyı Trablus Limanı’ndan Kıbrıs’a götüren gemiyi kendi ordusuna ait bir denizaltının batırdığını itiraf etti. Gizliliği kaldırılan belgeler, 25 sığınmacının öldüğü olayın bilinçli bir katliam olduğunu ortaya koydu.
Filistin’de düzenlediği katliamlarla adından çokça söz ettiren terör devleti İsrail’in, bölge ülkelerine yönelik işlediği savaş suçlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Lübnan İç Savaşı sırasında, 56 sığınmacı taşıyan Lübnan gemisini batıranın İsrail denizaltısı olduğu duyuruldu.
SURİYE GEMİSİ ARIYORDU
Haziran 1982’de 25 sığınmacının ölümüyle sonuçlanan vahşete ilişkin yayın yasağı 36 yıl sonra kaldırıldı. Adil Toplum ve Ekonomiyi Teşvik İçin Tüketici Hareketi’nin (Hatzlacha) Yüksek Mahkeme’ye yaptığı başvuru sonucunda yasağın kalkmasının ardından, belgeleri haberleştiren Kanal 10 televizyonu, bölgede devriye gezen ve Suriye gemilerini batırmakla görevlendirilen İsrail denizaltısının iki torpedo füzesiyle gemiyi patlattığını bildirdi.
ÇOCUKLARI VURDU
Olay sonrası 25 sivilin ölümü nedeniyle İsrail’de ifadesi alınan gemi kaptanının, gemiyi kontrol edip kadın ve çocuk taşımadığını gözlemlediğine dair bilgi verdiği ve katliam için ordunun kendisine verdiği ‘teröristleri vurma emrini’ kullandığı öğrenildi. Komutan yardımcısı ise ifadesinde “Denizaltıda ateşli bir atmosfer, ne pahasına olursa olsun vurma havası vardı. Geminin kimliğine dair teyit gelmemişti. Ama periskoptan bakan tek bir kişi vardı, o da komutandı” diyerek olayın bilinçli bir katliam olduğunu ortaya koydu.
VAHŞETİN ÜSTÜ KAPATILDI
Üç yıl süren inceleme tamamlandığında dönemin İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Ami Ayalon’un soruşturma açılmaması tavsiyesini kabul etti. Ayalon’un, nihai raporunda, “Bu, bir operasyon sırasında yanlış muhakeme vakasıdır. Olay savaş suçu değildir ve hatta herhangi bir ihlalde bulunulmamıştır. Suç soruşturması gereksiz ve uygunsuzdur” ifadeleriyle katliamın üzerini örttüğü görüldü.
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