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Dünya

İsrail'den katliam telefonu

Filistinli Diş Hekimi Mahmud Şahin, 19 Ekim sabahı gelen korkunç telefonu anlattı: Gizli numaradan arayıp ‘İsrail istihbaratından arıyorum, bombalama emri aldık, üç binayı vuracağız, çevresini boşaltın' dediler. Yalvardım dinlemediler. Mahallemiz gözümüzün önünde yok oldu.

9 Kasım 2023 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
İsrail'den katliam telefonu
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İsrail istihbaratının Gazze'de sivilleri arayıp evlerini ve binalarını derhal boşaltmalarını istediği ortaya çıktı. Telefondan hemen sonra belirlenen hedeflerin bombalandığı belirlendi.

İsrail'in Gazze'de bomba atmadan önce telefon ettiği, SMS gönderdiği ortaya çıktı. Bu örneklerden biri de Gazzeli diş hekimi Mahmud Şahin, 19 Ekim'de mahallesini kurtarması için İsrail istihbaratından 2 saat süre verilen Şahin o anları BBC'ye anlattı:

Sizinle İsrail istihbaratı adına konuşuyorum. Bana yakın üç kuleyi bombalayacaklarını söyledi ve çevreyi bombalayacaklarını söyledi. Ses kusursuz bir Arapça ile konuşuyordu. Önce o kişiye inanmadım, uyarı ateşi istedim. Çünkü savaşın başından beri sosyal medya platformlarında birçok sahte saldırı anonsu geçiyordu. İHA'lar uyarı ateşi diye apartmanlardan birini vurdu. İnsanların hayatı benim elimdeydi. O sabah yüzlerce kişi sokaklara döküldü, birçoğunun üzerinde pijamaları ve namaz kıyafetleri bulunuyordu.

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