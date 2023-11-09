İsrail'den katliam telefonu

İsrail istihbaratının Gazze'de sivilleri arayıp evlerini ve binalarını derhal boşaltmalarını istediği ortaya çıktı. Telefondan hemen sonra belirlenen hedeflerin bombalandığı belirlendi.

İsrail'in Gazze'de bomba atmadan önce telefon ettiği, SMS gönderdiği ortaya çıktı. Bu örneklerden biri de Gazzeli diş hekimi Mahmud Şahin, 19 Ekim'de mahallesini kurtarması için İsrail istihbaratından 2 saat süre verilen Şahin o anları BBC'ye anlattı:

Sizinle İsrail istihbaratı adına konuşuyorum. Bana yakın üç kuleyi bombalayacaklarını söyledi ve çevreyi bombalayacaklarını söyledi. Ses kusursuz bir Arapça ile konuşuyordu. Önce o kişiye inanmadım, uyarı ateşi istedim. Çünkü savaşın başından beri sosyal medya platformlarında birçok sahte saldırı anonsu geçiyordu. İHA'lar uyarı ateşi diye apartmanlardan birini vurdu. İnsanların hayatı benim elimdeydi. O sabah yüzlerce kişi sokaklara döküldü, birçoğunun üzerinde pijamaları ve namaz kıyafetleri bulunuyordu.