İspanya'nın El Mundo gazetesi, Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı askerin bu kez İsrail'in Gazze'deki katliamında rol aldığını yazdı. Paralı bir asker, İsrail'den haftalık 3 bin 900 euro ödeme aldığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımında hız kesmiyor. 7 Ekim günü başlayan çatışmalarda bir ay geride kalırken, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Gazze'ye kara operasyonu da başlatan İsrail'in Avrupalı asker kullandığı ortaya çıktı.

UKRAYNA'YA DA GİTMİŞ

İspanyol basınından El Mundo gazetesi, İsrail'in paralı asker çalıştırdığını açıkladı. Söz konusu haberde neo-Nazi grubuna bağlı olduğu belirtilen ve Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores ile yapılan bir röportaja yer verildi.

'İYİ PARA VERİYORLAR'

Röportajda İsrail'e para için geldiğini söyleyen Flores, "Çok iyi para ödüyorlar. Haftalık 3 bin 900 euro (119 bin TL) ödeme alıyorum" ifadelerini kullandı.

'SINIRI BEKLİYORUZ'

Golan Tepeleri'nde görev yaptığını söyleyen Pedro, bölgede çok sayıda paralı asker bulunduğunu dile getirerek, "Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının güvenliğinden sorumluyuz" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.