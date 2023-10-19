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Dünya

İsrail'den Lübnan sınırına bombabalama

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan sınırına bombabalama
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Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Hizbullah dün de ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir üyesinin öldüğünü açıklamıştı.

Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim'den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

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