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Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 18:25 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü
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Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Hula beldesinde de bir motosikleti hedef aldı, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hula'da ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

- HİZBULLAH'TAN BİR MENSUBUNUN ÖLDÜĞÜ VE KARŞI SALDIRI AÇIKLAMASI

Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Hüseyin Baydan adındaki mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 316'ya yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan diğer bir açıklamada, İsrail'in Ayta eş-Şaab beldesinde sivilleri hedef almasına misilleme olarak İsrail'in sınır üzerindeki askeri hedefleri ve yerleşim birimlerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ramsa, Liman ve Zibdin askeri üslerinin güdümlü füze ve roketlerle, Margaliot ve Snir yerleşim birimindeki bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin de güdümlü füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

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