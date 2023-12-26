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  • İsrail'den Lübnan'a tehdit! ''İzin vermeyeceğiz''
Dünya

İsrail'den Lübnan'a tehdit! ''İzin vermeyeceğiz''

İşgalci İsrail'in sözde Savunma Bakanı Yaov Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

AA26 Aralık 2023 Salı 02:42 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a tehdit! ''İzin vermeyeceğiz''
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İsrail Ordusu radyosunda yer alan habere göre, Gallant, Hizbullah'a çok sert darbe indirdiklerini ifade ederek, 150'ya yakın Hizbullah mensubunun öldüğünü kaydetti.

Hizbullah mensuplarının büyük ölçüde sınır hattından Lübnan'ın iç kısımlarına doğru uzaklaştırıldığını ifade eden Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından Lübnan sınırına yakın İsrail beldeleri ve Yahudi yerleşim birimleri sakinlerinin evlerine dönmesi ihtimaline de değinen Gallant, vatandaşlarının kuzeye dönmesi için ya uzlaşıcı bir yol ya da askeri faaliyetler neticesinde farklı bir gerçeklik olacağını dile getirdi.

Hizbullah'tan Gallant'ın açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde neredeyse her gün karşılıklı olarak "kontrollü" şekilde sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan yerleşim birimleri ile askeri noktalarına "Burkan" füzesi, güdümlü füze ve diğer silahlarla saldırılar düzenliyor. İsrail de çok agresif bir şekilde herhangi bir hedef gözetmeksizin Lübnan'ın sınır bölgesinde evleri ve seyir halindeki araçları vuruyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 3'ü gazeteci 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

  • israil savunma
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