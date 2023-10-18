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Dünya

İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı

İsrail ordusu, son birkaç günde düzenlenen saldırılara karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 00:14 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı
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Ordudan yapılan açıklamada, son günlerde Lübnan'dan düzenlenen saldırılara karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının Hizbullah'a ait bir gözlem noktası ve askeri altyapının vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün Lübnan'dan düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 2 yedek asker ile 1 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Buna ek olarak Lübnan'dan sınırdaki İsrail ordusuna ait noktalara hafif silahlarla ateş açıldığı aktarılmıştı.

Bunlara karşılık İsrail ordusu tank ve top atışıyla Lübnan tarafına saldırılar düzenlemişti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile ülkenin güneyi sınırındaki çatışmalarda 4 üyesinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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