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Dünya

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerinde bazı kasabaları hedef aldı.

Marjayoun beldesinde çeşitli kasabalara eş zamanlı 5 saldırı düzenleyen İsrail, Bint Cebil ilçesinin Ayta eş-Şaab beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, bombardımanda Rab Selasin beldesinde bir evin hedef alındığı belirtilirken, saldırılarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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