İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ocak 2021 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,348
  • EURO
    9,0738
  • ALTIN
    460.131
  • BIST100
    1507.94
Dünya

İsrail'den Moderna'ya onay

İsrail, Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşısına onay verdi.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:27
ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşıya da onay verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı kaydedildi. Öte yandan, Moderna da, BioNTech-Pfizer aşısı gibi mRNA teknolojisi ile geliştirildi.İsrail'in onayının ardından sadece, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi.

AVRUPA İLAÇ DAİRESİ KARARI ERTELEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün toplanacak. EMA tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantıda kararın verilmesinin Çarşamba gününe ertelendiği belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.