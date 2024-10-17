Soykırımcı İsrail'den önemli iddia: Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyon sonrası yapılan değerlendirmelerin sürdüğü fakat öldürülen üç kişiden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilenlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyoruz" denildi. Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı.

HAMAS'TAN İDDİLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Hamas, Yahya Sinvar'ın öldürülmesi iddiasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Hamas, söz konusu iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı :

İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız birçok cephede devam ediyor. Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir" ifadeleri kullanıldı.



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