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Dünya

İsrail'den photoshop skandalı: Kubbet'üs Sahra'yı sildiler

Müslümanların kutsal şehri Kudüs'ün simge yapısı Kubbet'üs Sahra Camii'ne İsrail hükümeti tarafından skandal bir sansür uygulandı.

27 Mart 2023 Pazartesi 05:32 - Güncelleme:
İsrail'den photoshop skandalı: Kubbet'üs Sahra'yı sildiler
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İsrail İçişleri Bakanlığı'nın ofisinde Batı Duvarı fotoğrafından Kubbet-üs Sahra photoshopla çıkarıldı. Kubbet-üs Sahra'nın çıkarıldığı resim, İçişleri Bakanlığı'nın Kudüs'teki Bölge Temyiz Komitesi ofisine de asıldı.

Bu sinsi hareket İslam dünyasında büyük tepkiye neden oldu. Diğer yandan Kutsal yapı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki restorasyona alınmıştı. Filistin toprakları üzerinde soykırım düzenleyen ve binlerce masum Müslümanı katleden Siyonist İsrail yönetimi kutsal topraklarda sinsi eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

KUBBET-ÜS SAHRA'YI PHOTOSHOP İLE SİLDİLER

Üç büyük ilahi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs'ü işgal edip sözde başkent yapan İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın içinde yer alan Kubbet-üs Sahra Camii'nin fotoğraflarına skandal bir sansür uyguladı.

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın ofisinde Batı Duvarı fotoğrafından Kubbet-üs Sahra photoshopla çıkarıldı. Kubbet-üs Sahra'nın çıkarıldığı Batı Duvarı resmi, İçişleri Bakanlığı'nın Kudüs'teki Bölge Temyiz Komitesi ofisine asıldı. Bu sinsi hareket İslam dünyasında büyük tepkiye neden oldu.

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