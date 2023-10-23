İsrail'den rehine operasyonu: İsrailli askerler Gazze'ye girdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirdi.

GAZZE'DE KATLİAMA KALKAN İSRAİL BATI ŞERİA'DA GECE BASKINLARI DÜZENLİYOR



El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı. Batı Şeria'nın Nablus, Tul Kerim ve Cenin kentlerindeki baskınlara, Filistinliler, silah atışlaryla karşılık verdi.

Tul Kerim kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerine yönelik el yapımı bir patlayıcı kullanıldı. Kentte Filistinli direnişçiler ile İsrail işgal güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Platformun haberinde, Tul Kerim Acil Müdahale Taburu'nun "Savaşçılarımız, Aksa Tufanı muharebesi kapsamında Tul Kerim'in çeşitli bölgelerindeki işgal güçlerini yoğun silah atışıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Eriha, el-Halil, Beyt Rima beldesine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 31 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi

İsrail ordu sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi

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00:11 ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi