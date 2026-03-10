İsrail'den saldırı, Trump'tan mesaj: İran ile konuşabilirim

Katil İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
TRUMP'TAN "İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSA ABD 20 KAT DAHA SERT KARŞILIK VERECEK" TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.
Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.
ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta dakika dakika yaşananlar:16:19 Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar düşürdüğü toplam füze ve insansız hava aracının (İHA) sayısını açıkladı.16:11 Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler devam ederken, bunun "Irak'ın savaşı olmadığını" ve Irak için en iyisinin karışmamak olduğunu vurguladı.16:10 ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'da şu ana kadar 460 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 309 kişinin yaralandığı bildirildi.16:08 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin ABD-İsrail bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.15:52 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sanayi bölgesinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu yangın çıktığı belirtildi.15:45 Katar yönetimi, bölgede devam eden savaşı durdurmaya katkı sağlayacak her türlü rolün memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.15:35 ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran'ın mayın döşeme gemilerine karşı saldırılar düzenlediğini ve savaşın ilk 10 gününde 50'den fazla savaş gemisini batırdığını veya imha ettiğini söyledi.15:25 ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran'ın yeni liderinin Trump'ı dinlemesi akıllıca olur. Bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek." dedi.
03.25 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları sonrası "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" bildirdi.
02.57 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.
02.55 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.
02.40 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.
02.32 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrasında yükselen enerji fiyatlarına ilişkin, "Fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz." dedi.
02.21 İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.
02.03 İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.
01.54 Bahreyn, İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
01.29 Bahreyn: İran'ın başkent Manama'da bir binaya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
01.20 ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti
01.19 İsrail ordusunun, İran'dan yeni misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
00.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu, topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurdu.
00.46 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." dedi.
00.39 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.
00.37 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak, ülkesinin çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.
00.34 İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
00.19 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.
00.14 CNN tarafından incelenen uydu ve görüntü kayıtlarına göre, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları, hedeflere yakın hastanelere, okullara ve spor salonlarına zarar verdi ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attı.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.