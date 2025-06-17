İsrail'den şiddetli saldırı! İran hava savunması devrede

Soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve buna karşılık İran'ın misillemesiyle devam eden savaş beşinci günde de devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti. Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı. Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı. İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi. Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı. Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyleyerek, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum. Ateşkesten daha iyisini arıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmalarının 5. gününde Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılarak Washington'a döndü. Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyledi. "Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum. Ateşkesten daha iyisini arıyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "çok yakın" olduğunu kaydeden Trump, "İran ile müzakere havasında olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, İran'ı ABD askerlerine zarar vermemesi konusunda uyararak, "Halkımıza bir şey yaparlarsa çok sert bir şekilde üzerine gideceğiz" dedi.

"İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI SÜRECEK"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Önümüzdeki 2 gün içinde öğreneceksiniz. Şimdiye kadar kimse yavaşlamadı" dedi.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran: İsrail'e ait F-35 savaş uçağı düşürüldü... Uçağın pilotu sağ olarak yakalandı.

İsrail ordusu, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkezine doğru kaydırdığını öne sürerek 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma üssünü hedef aldığını iddia etti.

21:51 İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze dalgası başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına, diplomatik misyonlara ve personele yönelik desteği koordine etmek ve diplomatik girişimleri yürütmek amacıyla Orta Doğu Görev Gücü'nü kurdu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin yakında İran'a düzenlenen saldırılara katılacağını düşündüğünü bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanı Musevi: "Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek"

İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ve birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenliyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'e karşı saldırıları şiddetlendireceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran rejiminin müzakere masasına dönmeye hazır olması durumunda daha fazla askeri müdahaleye gerek duyulmayacağını söyledi.

İsrail ordusu, son bir saat içinde İran'dan fırlatılan füzelerin bir kısmının engellenemediğini açıkladı.

Irak Meclisi, İsrail'in İran'a saldırılarında Irak hava sahasını ihlal etmesini kesin bir dille reddederek İran halkıyla dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e kısa süre önce füzeler fırlatıldığını duyurdu

İsrail, kısa bir süre önce İran'ın batısında bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın başkenti Tahran'da stratejik hedeflere bugün önemli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği fikrine ikna olmadığı öne sürüldü

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun bugün İran'ın başkenti Tahran'daki çok önemli hedeflere saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Katz, Tahran'da "10 nükleer hedef" olduğunu iddia etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında devam eden İsrail-İran çatışmalarına değindi. El-Ensari, Katar'ın saldırıları şiddetle kınadığını ve bu saldırıları "çok vahim yansımaları olacak bir tedbir" olarak nitelendirdi. Saldırıların ABD ile "olumlu bir diplomatik yolda" ilerlediği sırada yaşandığına dikkat çeken El-Ensari, Katar'ın ABD ile arabuluculuk yaptığını ve "Amerika'nın bir anlaşma arzusu olduğuna inandığını" söyleyerek, "Savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin düşürülmesi, çatışmanın yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

CNN International kanalının haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın İsrail'in belirttiği gibi aktif bir şekilde nükleer silah yapma peşinde olmadığını, İran'ın bu tür bir silahı üretmesi ve seçtiği bir noktayı söz konusu silahla hedef alması için 3 yıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz olduğunu belirterek "Durum şu anda hızlı şekilde gerginleşiyor. Öngörülemezlik seviyesi zirvede." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "İsrail'in saldırılarını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle birlikte, bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceği belli değil. Dostlarım, bu her yerdeki insanlar için bir tehdit." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin İran'ın nükleer silah sahip olmaması gerektiği görüşünde birleştiğini ancak bunu engellemenin yolunun diplomasi olduğunu belirterek, "tüm taraflara" itidal çağrısı yaptı.

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları beşinci gününe girerken İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesi yeniden duyuldu.

İran güvenlik güçlerinin, İsfahan ve Kerec kentinde tespit edilen İsrail ajanları için dron üreten atölyelere baskın düzenlediği bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İsrail'in İran'a saldırılarından önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) toplantısında oylanan, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tasarıya lehte oy vermesi konusunda bazı ülkeler tarafından kendilerine talepte bulunulduğunu belirtti.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu İsrail'in İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu

Trump: İran yönetimi eğer konuşmak istiyorsa bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e "sonun Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi olur" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar kapsamında Tahran'la barış görüşmeleri yürüttüğü iddialarını, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadeleriyle yalanladı.

İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de başkent Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapıldığı belirtildi.

İran, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.

İran, yeni ve gelişmiş silahlar ile ağır İHA saldırıları başlattıklarını ve önümüzdeki saatlerde bunu yoğunlaştırarak devam ettireceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savundu

İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını imha ettiğini öne sürdü.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

ABD'li senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelerken "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını" belirtti.

İsrail, İran'ın yeni atanan Genelkurmay Başkanı'nın da öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde, ülkesinin Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıklarını koruyacağını söyledi.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

06.09 Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

06.00 Katar, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve tırmanan gerilime karşı sükunet ve diyalog çağrısında bulundu.

05.27 İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini ileri sürdü.

03.22 İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

03.16 ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

02.47 Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.

02.45 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi.

02.31 Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimine ilişkin "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

02.21 İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

02.20 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'daki muhaliflere seslenerek, "İran yeniden büyük olabilir." dedi.

02.15 İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar nedeniyle on binlerce yabancı turist İsrail'de mahsur kaldı.

01.58 İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı.

01.38 Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bölgesel sükunet ve nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

01.34 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9'uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

01.16 İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentine İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu.

01.15 İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını açıkladı.

01.11 İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.

00.45 ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.

00.40 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in saldırılarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeni bir mektup gönderdiklerini açıkladı.

00.36 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

00.35 İsrail'de cep telefonlarına gönderilen sığınaklarda terör saldırıları olabileceği yönündeki mesajların panik yaratmayı amaçlayan sahte mesajlar olduğu duyuruldu.

00.28 İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

00.13 İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.