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Dünya

İsrail'den sınır ihlali!

Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir askeri botun kara sularına girerek sınır ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

AA18 Ekim 2022 Salı 14:44 - Güncelleme:
İsrail'den sınır ihlali!
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Lübnan ordusu, konuya ilişkin ülkenin resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasında, "Düşman İsrail'e ait askeri bot Lübnan'a ait güneydeki Ras Nakura bölgesindeki kara sularına girerek sınır ihlalinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ihlallerin, güney sınırında bulunan gözlemci konumundaki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne iletildiği ve takip edildiği kaydedildi.

Lübnan ordusu, 17 Ekim'de de İsrail'e ait 2 askeri botun sınırı ihlal ederek Lübnan kara sularına girdiğini belirtmişti.

Diplomatik ilişkileri bulunmayıp savaş halinde olan komşu iki ülke arasında, deniz sınırı çizimi konusunda ilerleyen günlerde BM ve ABD arabuluculuğunda bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

Lübnan ordusunun açıkladığı denizdeki sınır ihlallerinin anlaşmadan önce meydana gelmesi dikkati çekti.

  • Lübnan Ordusu
  • İsrail askeri
  • deniz

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