İsrail'den sızma operasyonu: İsrailli askerler Gazze'ye girdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

GAZZE'DE KATLİAMA KALKAN İSRAİL BATI ŞERİA'DA GECE BASKINLARI DÜZENLİYOR



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi. Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu." dedi.

Hamas'ın otoritesini ve gücünü sona erdirmenin de savaşın hedefleri arasında olduğunu savunan Hagari, "Bir sonraki aşamaya (kara harekatı) hazırlanan zırhlı ve piyade birlikleri, gece saatlerinde, silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla sızma operasyonu düzenledi." ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun elinde Gazze Şeridi sınırı çevresinden 1000'den fazla Filistinli cenaze ve esir bulunduğunu söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 308'e yükseldiğini belirtti. Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 14 tırın girdiğini kaydeden Hagari, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girmeyeceğini vurguladı. Hagari, "İsrail ordusunun askeri hazırlığı var ve güçleniyor. Biz şimdi konuşurken bile bir uçak, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak silahlı unsurların bulunduğu onlarca hedefe saldırı düzenliyor." şeklinde konuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istiyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım savaşı" yürüttüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusuna danışmanlık yapan tüm avukatlara savaş suçu teşkil edebilecek eylemlere yasal izin vermemeleri ve bunu reddetmeleri çağrısında bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 57 sağlık personeli hayatını kaybetti, 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasında sivillerin korunmasını istedi

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazze'ye hiç yakıt girmedi

Finlandiya: Gazze için insani koridor ve yardım çağrısında bulunmayı dört gözle bekliyoruz

İsrail'in saldırılarında aldığı hasar kısmen onarılan Türk Kızılayın Gazze'de bulunan aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma riski olduğunu ve bunun gerçekleşmemesi için çalıştıklarını söyledi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını bildirdi

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi

İsrail ordu sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Ukrayna ve Karabağ gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi

İsrail'in bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü

İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir hücreyi, gözetleme noktasını ve Aytarun köyü çevresini bombaladığı belirtildi

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorunlu göç politikasına "kesin olarak" karşı olduklarını belirtti

İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için ikinci yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti

00:11 ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi