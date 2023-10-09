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Dünya

İsrail'den skandal ''Gazze'' açıklaması: Rehinelere zarar verme pahasına saldırıyı sürdüreceğiz

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu 'rehinelerin zarar görmesi pahasına' Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
İsrail'den skandal ''Gazze'' açıklaması: Rehinelere zarar verme pahasına saldırıyı sürdüreceğiz
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İsrail yönetiminin konuyla ilgili kararını Ordu Radyosu paylaştı.

Açıklamada Gazze Şeridi'ne saldırıların, Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği" belirtildi

Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana rehin alınan çok sayıda İsrailli askerin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 687 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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