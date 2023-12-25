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Dünya

İsrail'den skandal karar! AA muhabirini darbeden polisleri soruşturma bitmeden görevlerine iade ettiler

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf'u işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevini yaptığı sırada darbeden 2 İsrail polisi, haklarında açılan soruşturma henüz tamamlanmadan görevlerine iade edildi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
İsrail'den skandal karar! AA muhabirini darbeden polisleri soruşturma bitmeden görevlerine iade ettiler
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İsrail'deki Gazeteciler Sendikası, saldırgan polislerin göreve iade edilmelerini kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı bir açıklamada, "Konuyla ilgili soruşturması sürerken İsrail Polisinin, foto muhabiri Mustafa Haruf'u vahşice döven polis memurlarını bölgeye geri gönderme kararı bir skandaldır ve kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Foto muhabiri Haruf'un Doğu Kudüs'te görevini yaparken polisler tarafından darbedildiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail emniyetinin, söz konusu polisleri soruşturma bitene kadar açıkta tutup ağır disiplin cezaları uygulamak yerine göreve iade ederek, "gazetecilerin kanının değersiz olduğu" mesajını verdiği kaydedildi.

Sendika olarak adaletin yerine getirilmesi için çabalarını sürdürmek niyetinde oldukları vurgulanan açıklamada, "Polis, basın özgürlüğünü korumalıdır ve şiddete başvuran polis memurları cezalandırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

- İSRAİL GÜÇLERİNİN AA FOTO MUHABİRİNE SALDIRISI

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u 15 Aralık'ta Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetmişti.

İsrail'in cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinli sokakta namaz kılmak için toplanmış, polisler ise olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekerek namluyla yüzüne vurmuş, ardından da yere düşürüp tekmelemişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

İsrail polisi söz konusu saldırgan polislerden ikisinin açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Haruf'un darbedilmesine uluslararası arenadan da tepkiler gelirken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir saldırgan polislere sahip çıkmıştı. Ben-Gvir, Haruf'u darbeden polislerden birini ziyaret ederek "en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü vermişti.

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