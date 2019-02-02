İsrail’den skandal Türkiye kararı
Türk vatandaşlarının Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmesi ve 18 yaşından küçük Türk vatandaşların da velisiz şehre girişleri İsrail tarafından yasaklandı.
TÜRK BAYRAĞI YASAK
Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: Polis ve asker gözetiminde 33 bin 69 Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. İşgal güçleri ibadeti engelledi. 176 kişiye Aksa’ya girme yasağı konuldu. Türk bayrağı açılması yasaklandı. Kudüs’te 7 Müslüman şehit edildi, bin 736 kişi tutuklandı. Bunların 63 tanesi kadın, 461 tanesi 18 yaşından küçük çocuktu. Türkiye vatandaşlarının Kudüs’e ziyaretlerini artırmaları ve sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail devleti, 18 yaş altı gençlerin velisi olmadan Kudüs’e girişlerini engelledi. Türk vatandaşlarının yılda birden fazla Kudüs’e girmelerini yasaklandı.
Hukuksuzluğunu örtbas edemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter’dan yaptığı eleştiride “İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü’nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır. Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH’nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi, gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TPIH’in işini objektif yaptığını göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.
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