İsrail’den skandal Türkiye kararı

TÜRK BAYRAĞI YASAK

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: Polis ve asker gözetiminde 33 bin 69 Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. İşgal güçleri ibadeti engelledi. 176 kişiye Aksa’ya girme yasağı konuldu. Türk bayrağı açılması yasaklandı. Kudüs’te 7 Müslüman şehit edildi, bin 736 kişi tutuklandı. Bunların 63 tanesi kadın, 461 tanesi 18 yaşından küçük çocuktu. Türkiye vatandaşlarının Kudüs’e ziyaretlerini artırmaları ve sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail devleti, 18 yaş altı gençlerin velisi olmadan Kudüs’e girişlerini engelledi. Türk vatandaşlarının yılda birden fazla Kudüs’e girmelerini yasaklandı.