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Dünya

İsrail'den Suriye saldırılarına 'Dürzi' kılıfı! Savaş uçaklarıyla hedef aldılar

İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam yakınlarına 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenlerken, saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye saldırılarına 'Dürzi' kılıfı! Savaş uçaklarıyla hedef aldılar
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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre İsrail, Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları yaptı.

Suriye Uçak Gözlemevinden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi.

Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

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İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığı da "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.

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