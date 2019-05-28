İsrail, attığı füzeyle Suriye'yi vurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.