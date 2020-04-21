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Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21 Nisan 2020 Salı 15:38 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:38
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