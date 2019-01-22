İsrail’den Suriye’ye kargo saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerlerini çekme kararı sonrası İran ve müttefiklerine karşı Körfez ülkeleriyle kurduğu Tahran karşıtı ortaklıkta en büyük müttefikini kaybeden İsrail, Şam’a karşı bölgesel savaşın fitilini yakmak için harekete geçti. İsrail ordusu, 48 saat içerisinde Suriye’ye 30’dan fazla füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Şam Uluslararası Havalimanı’nda bulunan bir askeri tesisin, İran Devrim Muhafızları’nın elit birimi olan Kudüs Gücü’ne ait bir üssün ve İran askeri eğitim kamplarının vurulduğu duyuruldu ve saldırıların özellikle Şam ve çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye gece saatlerinde yaptığı saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını bildirirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 11 olarak açıkladı.

ŞAM-TAHRAN HATTINDA ALTI KRİTİK UÇUŞ

Tel Aviv yönetiminin Suriye’de son 48 saatte gerçekleştirdiği dikkat çekerken, İsrailli Jerusalem Post gazetesi saldırıların perde arkasında Tahran-Şam hattındaki kargo uçuşlarının yer aldığını yazdı. Gazetenin haberine göre, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İran’dan Suriye’nin başkentine 6 uçuş gerçekleşti. Jerusalem Post uçaklarda askeri kargoların yer aldığını öne sürdü. Haaretz gazetesi ise saldırıya gerekçe olarak işgal altındaki Golan Tepeleri’nden İsrail’e fırlatılan roketleri gösterdi.

İRAN SAVAŞ İÇİN SABIRSIZ

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in ‘güdümlü füzelerle dalgalar hâlinde gerçekleştirdiği yoğun saldırıda’ hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini savunurken, Tahran’dan ‘Tel Aviv’le savaş için sabırsızlanıyoruz’ açıklaması geldi. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki genç insanlar tamamen hazır ve Siyonist rejimle çarpışmak ve onları Dünya’dan silmek için sabırsız” ifadelerini kullandı.