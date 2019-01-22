İsrail’den Suriye’ye kargo saldırısı
Donald Trump’ın ABD’yi Suriye’den çekme kararı sonrası ortada kalan İsrail, bölgesel savaşın dozunu artırmak için Suriye’ye son 48 saatte 30 füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail basını, saldırıların perde arkasında Tahran-Şam hattındaki kargo uçuşlarının yer aldığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerlerini çekme kararı sonrası İran ve müttefiklerine karşı Körfez ülkeleriyle kurduğu Tahran karşıtı ortaklıkta en büyük müttefikini kaybeden İsrail, Şam’a karşı bölgesel savaşın fitilini yakmak için harekete geçti. İsrail ordusu, 48 saat içerisinde Suriye’ye 30’dan fazla füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Şam Uluslararası Havalimanı’nda bulunan bir askeri tesisin, İran Devrim Muhafızları’nın elit birimi olan Kudüs Gücü’ne ait bir üssün ve İran askeri eğitim kamplarının vurulduğu duyuruldu ve saldırıların özellikle Şam ve çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye gece saatlerinde yaptığı saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını bildirirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 11 olarak açıkladı.
ŞAM-TAHRAN HATTINDA ALTI KRİTİK UÇUŞ
Tel Aviv yönetiminin Suriye’de son 48 saatte gerçekleştirdiği dikkat çekerken, İsrailli Jerusalem Post gazetesi saldırıların perde arkasında Tahran-Şam hattındaki kargo uçuşlarının yer aldığını yazdı. Gazetenin haberine göre, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İran’dan Suriye’nin başkentine 6 uçuş gerçekleşti. Jerusalem Post uçaklarda askeri kargoların yer aldığını öne sürdü. Haaretz gazetesi ise saldırıya gerekçe olarak işgal altındaki Golan Tepeleri’nden İsrail’e fırlatılan roketleri gösterdi.
İRAN SAVAŞ İÇİN SABIRSIZ
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in ‘güdümlü füzelerle dalgalar hâlinde gerçekleştirdiği yoğun saldırıda’ hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini savunurken, Tahran’dan ‘Tel Aviv’le savaş için sabırsızlanıyoruz’ açıklaması geldi. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki genç insanlar tamamen hazır ve Siyonist rejimle çarpışmak ve onları Dünya’dan silmek için sabırsız” ifadelerini kullandı.
Almanya’dan Mahan Air’e ambargo
ABD’nin İran’a karşı en ağır yaptırımların uygulanması için müttefiklerine uyguladığı baskıya boyun eğen Berlin hükümeti, İranlı havayolu şirketi Mahan Air’in Alman havalimanlarında faaliyet göstermesine izin veren ruhsatı ‘terör ve casusluk şüphesi’ gerekçesiyle iptal etti. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre karar, Mahan Air’in askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle alındı. Mahan’ın İran Devrim Muhafızları tarafından askeri faaliyetler için kullanıldığından şüphelenildiği kaydedilirken, Reuters’a konuşan Alman hükümetinden bir kaynak ise “Bu, İran’a karşı genel yaptırımların parçası olan bir adım değil” dedi. Mahan şirketi haftada birer kez Tahran ile Münih ve Düsseldorf arasında sefer yapıyor.
‘Herkesi vuracağız’
Ordunun Suriye’deki saldırılarını değerlendiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaşananlardan İran’ı sorumlu tuttu. Tahran’ı uyaran Başbakan Netanyahu, “Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır” dedi. Saldırının bir gün önce Golan Tepeleri’nin kuzeyinden fırlatılan roketlere misilleme olduğunu savunan Netanyahu, “Hem İran’a hem saldırgan İran ile işbirliği yapan Suriye güçlerine karşı operasyon düzenliyoruz. Bize zarar vermeye kalkan herkesi vuracağız” ifadelerini kullandı.
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