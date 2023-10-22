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Dünya

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Havalimanları kullanılamaz hale geldi

Suriye, Şam ve Halep'teki hava limanlarının İsrail tarafından bombalandığını ve 2 havalimanının kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:26 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'ye saldırı: Havalimanları kullanılamaz hale geldi
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Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25'te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Şam Havalimanı'ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail güçleri, 12 ile 15 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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