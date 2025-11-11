İSTANBUL 19°C / 12°C
Dünya

İsrail'den tehlikeli İran açıklaması! Trump'ın başkanlık dönemi bitmeden...

İsrailli üst düzey yetkili, Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi sona ermeden İran'da rejimi devirmesi gerektiğini savundu.

AA11 Kasım 2025 Salı 07:23 - Güncelleme:
İsrail'den tehlikeli İran açıklaması! Trump'ın başkanlık dönemi bitmeden...
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey yetkili, İran'ın hazirandaki saldırılar sonrası gelişmiş füze üretimine yeniden başladığını ve Tel Aviv'in bu adımı yakından izlediğini kaydetti.

İsrailli yetkili, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin sona ereceği Ocak 2029'a kadar İsrail'in, Tahran'da rejim değişikliği için harekete geçmesi gerektiğini ileri sürdü.

The New York Times gazetesi, 9 Kasım'da İsrail'in, İran'a yeni saldırılar başlatmasının "sadece an meselesi" olduğunu yazmıştı.

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

