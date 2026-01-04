İsrail'den yardım kuruluşlarına yasak

İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmeye başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de uluslararası kuruluşların kayıt mekanizmasının yürürlüğe girmesinin ardından, 37 uluslararası kuruluşun faaliyet göstermesi engellenmeye başlandı.



Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı'nın başkanlığında, birçok bakanlıktan oluşan ortak bir ekip tarafından yürütülen lisans iptalleri kapsamında aralarında Sınır Tanımayan Doktorları'nın (MSF) da bulunduğu 10'dan fazla uluslararası kuruluşa resmi yazılar gönderilmişti.

Söz konusu yazılarda, çalışma lisanslarının 1 Ocak itibarıyla iptal edildiği ve kuruluşların faaliyetlerini 1 Mart'a kadar sonlandırmaları gerektiği belirtilmişti.

İsrail gazetesi Haaretz'in kasım ayında yayımladığı habere göre, İsrail'in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etme kararı tamamen siyasi nedenlere dayanıyor.

Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığının, "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak kabul etmemek" ya da "İsrail'i gayrimeşru göstermeye çalışmak" gibi gerekçelerle uluslararası kuruluşların çalışma başvurularını reddetme veya lisanslarını iptal etme konusunda geniş yetkilere sahip olduğuna işaret edildi.

- İSRAİL, ULUSLARARASI STK'LARIN RUHSATLARINI İPTAL EDİYOR

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.