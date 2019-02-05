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İsrail hassas güdümlü füze Spike NLOS'u test etti

İsrailli şirket Rafael, hafif bir fırlatma sisteminden, çok amaçlı hassas güdümlü füze olan Spike NLOS'u test etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde silah ve askeri teknoloji üretmek için kurulan Rafael Advanced Defense Systems şirketi Negev'deki Shedma test bölgesinde Spike NLOS füzelerini test ettiğini, füzelerin 25-30 kilometre mesafelerde fırlatıldığını açıkladı.
 
Rafael, denemelerdeki başlatıcının hafif olduğunu, sekiz füze içerdiğini ve operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak sahadaki çeşitli araçlara hızlı bir şekilde adapte edilebileceğini söyledi.
 
 
Spike NLOS füzeleri çift modlu elektrooptik/kızılötesi arayıcı ve gerçek zamanlı kriptolu radyo frekanslı çift yönlü veri bağına sahip. Maksimum 30 kilometre menzile erişebilen füze, yüksek infilaklı tanksavar, zırh delici parçacık etkili ve parçacık etkili olmak üzere üç farklı harp başlığı ile teçhiz edilebiliyor.
 
Rafael Taktik Silah Sistem Yönetimi Başkanı Zvi M, "Füzeler, doğrudan görüş hattı olmayan gizli hedefler dahil olmak üzere farklı türdeki hedefleri yok edebilir. Spike NLOS, Plasan Sandcat, M-113 APC ve M-60 tankı gibi daha büyük araçlara entegre edildi." dedi.

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