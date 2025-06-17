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Dünya

İsrail'den yeni saldırı! İran'ın füze tesisleri hedefte

İsrail'in kısa bir süre önce İran'ın batısında bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği duyurulurken, saldırıların İran'ın füze kapasitesine yönelik olduğu belirtildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 17:20 - Güncelleme:
İsrail'den yeni saldırı! İran'ın füze tesisleri hedefte
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Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın füze kapasitesine yönelik olduğu iddia edildi.

Saldırılar kapsamında, bir dizi tesis ve onlarca karadan karaya füze rampasının vurulduğu, ayrıca sabah saatlerinden itibaren ülkenin batısındaki karadan havaya füze rampaları ve radarların istihbarata dayalı saldırılarla hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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