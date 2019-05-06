İsrail'den yine Ramazan'da katliam

İşgalci İsrail güçleri, her Ramazan’da oldu gibi İslam’ın en kutsal ayını bu sene de kana buladı. Gazze Sınırı’nda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancı ateşiyle 2 Filistinli’nin öldürülmesi sonrası direniş grupları tarafından atılan roketleri bahane eden terör devleti, masum sivilleri bombaladı. Abluka altındaki Gazze kentine 300’e yakın hava saldırısı düzenleyen işgal güçleri, 14 aylık kız çocuğu Saba ve hamile annesi Saliha’nın da aralarında bulunduğu 23 sivili şehit etti. 12 yaşındaki Abdurrahman ile ve Abdurrahim’in de şehitler arasında olduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçakları Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Hamid Ahmed Abed Kudri’yi de doğrudan hedef alarak öldürdü.

KATLİAM EMRİ

Anadolu Ajansı’nın Gazze ofisi ile Yardımeli Derneği’nin de yer aldığı sivil yerleşim noktaları hedef alan işgal ordusu, Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait merkezleri gece boyu bombaladığını öne sürdü. Gün aydınlanınca ortaya çıkan tabloda vurulan hedeflerin onlarca ev, 3 atölye ve El-Mustafa Camii olduğu tespit edildi. Saldırılarda 154 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kanlı bombardıman sürerken terörist İsrail’in Başbakanı Bibi Netanyahu da katliamı sürdürme talimatı verdi. Artan gerginlik nedeniyle Hamas ve İslami Cihad’ı suçlayan Netanyahu, “Kapsamlı saldırılara devam edilmesi emrini verdim” dedi.

VURURUZ...

Gazze”deki direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyonlar Odası ise İsrail’e daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceğini’ duyurdu. Terör devletine Gazze’den atılan 430 roketle karşılık verildiği belirtilirken, Haaretz gazetesi de Aşkelon kentinde 2 İsraillinin öldüğünü yazdı. Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, herhangi bir kara operasyonu halinde Tel Aviv’in hedef alınacağını duyurdu. Arap Palamentosu da BM’ye İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.

Terör devleti her sene kan döküyor İşgalci İsrail, her sene mübarek Ramazan ayı öncesi Filistinlilere bomba yağdırarak Gazze ve Batı Şeria’yı kan gölüne çeviriyor. Saldırılar, Filistinliler üzerinden İslam dünyasını hedef alıyor.

ABD’den katliama alkış!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Gazze’de düzenlediği hava saldırısında Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze’den İsrail’e roket atılmasına tepki gösterdi, ‘İsrail’in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini’ belirtti. AB de katiama alkış tuttu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Gazze’deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail’in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor” açıklamasını yaptı. Hamas ise İsrail’in Anadolu Ajansı (AA) ve Yardımeli Derneğinin Gazze ofislerinin bulunduğu binalara saldırı düzenlemesini kınadı. Yapılan açıklamada, “Türk halkına, Filistin davasından vazgeçmeyecekleri konusunda güveniyoruz” denildi.