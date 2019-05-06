İsrail'den yine Ramazan'da katliam
Terör devleti İsrail, bu Ramazan’da da yine Filistinlilere bomba yağdırdı. Gazze’ye yönelik 300 hava saldırısında 3’ü çocuk, 23 Filistinli şehit oldu. AB ve ABD, terörist İsrail’i alkışlarken, Filistinlilere ‘Karşılık vermeyin’ çağrısı yaptı.
İşgalci İsrail güçleri, her Ramazan’da oldu gibi İslam’ın en kutsal ayını bu sene de kana buladı. Gazze Sınırı’nda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancı ateşiyle 2 Filistinli’nin öldürülmesi sonrası direniş grupları tarafından atılan roketleri bahane eden terör devleti, masum sivilleri bombaladı. Abluka altındaki Gazze kentine 300’e yakın hava saldırısı düzenleyen işgal güçleri, 14 aylık kız çocuğu Saba ve hamile annesi Saliha’nın da aralarında bulunduğu 23 sivili şehit etti. 12 yaşındaki Abdurrahman ile ve Abdurrahim’in de şehitler arasında olduğu öğrenildi.
İsrail savaş uçakları Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Hamid Ahmed Abed Kudri’yi de doğrudan hedef alarak öldürdü.
KATLİAM EMRİ
Anadolu Ajansı’nın Gazze ofisi ile Yardımeli Derneği’nin de yer aldığı sivil yerleşim noktaları hedef alan işgal ordusu, Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait merkezleri gece boyu bombaladığını öne sürdü. Gün aydınlanınca ortaya çıkan tabloda vurulan hedeflerin onlarca ev, 3 atölye ve El-Mustafa Camii olduğu tespit edildi. Saldırılarda 154 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kanlı bombardıman sürerken terörist İsrail’in Başbakanı Bibi Netanyahu da katliamı sürdürme talimatı verdi. Artan gerginlik nedeniyle Hamas ve İslami Cihad’ı suçlayan Netanyahu, “Kapsamlı saldırılara devam edilmesi emrini verdim” dedi.
VURURUZ...
Gazze”deki direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyonlar Odası ise İsrail’e daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceğini’ duyurdu. Terör devletine Gazze’den atılan 430 roketle karşılık verildiği belirtilirken, Haaretz gazetesi de Aşkelon kentinde 2 İsraillinin öldüğünü yazdı. Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, herhangi bir kara operasyonu halinde Tel Aviv’in hedef alınacağını duyurdu. Arap Palamentosu da BM’ye İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.
Terör devleti her sene kan döküyor
İşgalci İsrail, her sene mübarek Ramazan ayı öncesi Filistinlilere bomba yağdırarak Gazze ve Batı Şeria’yı kan gölüne çeviriyor. Saldırılar, Filistinliler üzerinden İslam dünyasını hedef alıyor.
ABD’den katliama alkış!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Gazze’de düzenlediği hava saldırısında Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze’den İsrail’e roket atılmasına tepki gösterdi, ‘İsrail’in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini’ belirtti. AB de katiama alkış tuttu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Gazze’deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail’in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor” açıklamasını yaptı. Hamas ise İsrail’in Anadolu Ajansı (AA) ve Yardımeli Derneğinin Gazze ofislerinin bulunduğu binalara saldırı düzenlemesini kınadı. Yapılan açıklamada, “Türk halkına, Filistin davasından vazgeçmeyecekleri konusunda güveniyoruz” denildi.
‘AA’ya saldırı Türkiye’nin kararlılığını değiştirmez’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, “AA Türkiye’yi temsil eder. Bu tür saldırılar, ne AA’nın ne çalışanlarının ne Türkiye’nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez, daha da artırır” dedi. Kanal 7’de gündemi değerlendiren Oktay, “Yahudilerin yaşadığı soykırım boyutunda filmlerle zihinlere kazınan bir şeyden siz aynı yapıda başka bir zihniyete dönüşeceksiniz. Size yapıldığını söylediğiniz zulmün aynısını başkasına fazlasıyla yapacaksınız. Ve bunu da kimsenin haberleştirmesini istemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
‘Filistin halkını hedef alan şiddeti kınıyorum’
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef alan saldırılarını kınadığını açıkladı. Bakan Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum” dedi.
Aşkelon’da roket korkusu!
Terör devleti İsrail’in Gazze’yi hedef alan hava saldırılarına Filistinli direniş grubu Hamas ve İslami Cihad’ın karşılığı sert oldu. Gazze’den ateşlenen yüzlerce roket, İsrail’de sürekli siren çalmasına neden oldu. Aşkalon’a düşen roketler nedeniyle İsrailliler korkudan buldukları ilk duvarın arkasına saklandı.
Hamas liderine İHA’lı suikast
İşgalci İsrail’in Filistin’in Gazze kentini hedef alan hava saldırılarında Hamas’ın askeri liderlerinden Hamid Hamdan El Hadari ve 2 koruması hayatını kaybetti. Filistinli direniş grubunun saha komutanlarından biri olduğu ve İran’la ticari ilişkileri yürüten isim olduğu belirtilen El Hadari’nin arabasının İHA tarafından hedef alındığı kaydedildi. Saldırının, terör devleti İsrail’in 2014’ten bu yana Hamas liderlerine düzenlediği ilk saldırı olduğu ifade ediliyor.
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