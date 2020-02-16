AA 16 Şubat 2020 Pazar17:39 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 17:42

İsrail gazetesi Yedioth Ahranoth'un haberine göre, İsrail'e ait M-ABGG tipi bir jet uçağı, geçen hafta başında Kongo'nun başkentindeki Kinşasa Uluslararası Havalimanına uçtu. Hafta sonu da aynı uçak Sudan hava sahasından geçerek İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanına geri döndü.

Haberde, Burhan'ın, Uganda'daki görüşme sırasında Netanyahu'ya, İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al dışındaki İsrail uçaklarının, Sudan hava sahasından geçmesine izin vereceğini söylediği aktarıldı.

İsrail uçaklarının daha önce de Sudan hava sahasından geçtiği ancak bu uçakların İsrail'den havalanıp doğrudan bu hava sahasını kullanmadığı, Sudan'a geçmeden önce Amman ya da başka bir havalimanında bir süre beklediği aktarılan haberde, Sudan hava sahasının ilk defa kullanıldığına işaret edildi.

İsrail uçağının uçuş bilgilerine göre, gidiş güzergahında Süveyş Kanalı, Eritre, Etiyopya, Kenya ve Uganda üzerinden geçerek Kongo'ya ulaştığı, yolculuğun ise 7 saat sürdüğü görülüyor.

Dönüş güzergahında ise Kongo'dan hareket eden uçağın, Orta Afrika, Sudan ve Mısır üzerinden 5 saat süren bir yolculukla İsrail'e vardığı izleniyor.

- BURHAN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU



Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle arasını yeniden düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 'hayır'ın başkenti" olarak da biliniyor.