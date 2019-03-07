İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait bir noktayı vurdu İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait bir noktayı vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.