ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, son bir haftada Gazze Şeridi kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden bin 384 metrik ton insani yardımın sivillere ulaştırıldığı açıklandı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu CENTCOM, Gazze'deki sahile bin 384 metrik ton yardım ulaştırdı. Pazar günü yapılan 720 metrik tonluk yardım da buna dahildir ve bugüne kadar tek günde yapılan en büyük yardım sevkiyatıdır. 17 Mayıs'tan bu yana, 6 bin 206 metrik tondan fazla insani yardım iskeleden, daha sonra dağıtılmak üzere insani yardım kuruluşları tarafından toplanabileceği depolama alanına ulaştırıldı. Bu insani yardım operasyonu, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası ve bölgesel ortakla devam eden ortaklığımız sayesinde mümkün olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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