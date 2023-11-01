İsrail'e darbe! ''Ağır bedel ödedik''

İsrail ordusu, Gazze halkına yönelik soykırımda dün gece büyük bir kıyım gerçekleştirdi. Gazze'deki sivil yerleşimleri hedef almakla kalmayan katil İsrail güçleri, Cibaliye kampını da hedef aldı. İçinde sivillerin olduğunu bile bile saldırı gerçekleştirdiklerini açıklayan İsrail ordusu katliamda 26. güne girerken ağır bir darbe de yedi.

İSRAİL'E AĞIR DARBE

Dün gizlice başlattıkları kara harekatında Gazze tünellerine giren İsrail ordusu, beklemediği bir karşılık aldı. İsrail askerleri ile Hamas üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgali başlattıkları günden bu yana en çok korktukları yer olan tünellerde ağır darbe alan İsrail, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtti.

Sabah'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında "ağır bir bedel ödediğini" itiraf etti. Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze'ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin "önemli başarı elde ettiğini" savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

"SANSÜR NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPAMIYORUZ"

Gallant'ın ardından İsrail kaynaklarından yapılan açıklamalarda, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." çağrısı yapıldı.

"SADECE DUA EDİN"

Filistinli kaynaklara göre Gazze'ye giren İsrailli Givati Tugayı, Hamas'ın kurduğu pusuya düştü. Filistinli Gazeteci Younis Tirawi'nin aktardığına göre; İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü Givati'nin renk koduna atıfta bulunarak "Mor kan kaybediyor" ifadeleriyle açıkladı.

Akşam saatlerinde İsrail basınında konuya ilişkin "Birliklerimiz Gazze'de çok kötü bir durumda kaldı. Ayrıntı veremiyoruz, sadece dua edin" haberleri yer aldı.

"ORDU KAYIPLARI GİZLİYOR"

Öte yandan İsrail basınında bazı kaynaklar, "Ordu, bu akşam yaşanan büyük kayıpları gizliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına 'susun' talimatı verdi. Hagari, yaptığı paylaşımda "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Hagari, "Herkesin resmi raporlarımıza bağlı kalmasını öneriyorum. Kamuoyunu güvenilir ve doğru bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güçlerimizin güvenliğini sağlayarak rapor vereceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum, dedikodu yaymayın" mesajını verdi.