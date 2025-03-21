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Dünya

İsrail'e darbe! Askeri hedefe balistik füze

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'de bir askeri hedefi balistik füzeyle bombaladıklarını duyurdu.

AA21 Mart 2025 Cuma 07:58 - Güncelleme:
İsrail'e darbe! Askeri hedefe balistik füze
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinin güneyindeki bir askeri hedefi hipersonik balistik füzeyle bombaladığını ve operasyonun "başarıyla amacına ulaştığını" duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan görüntülü açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde düşman İsrail'e ait bir askeri hedefi 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bunun, son 24 saat içinde yapılan ikinci operasyon olduğunu belirten Seri, ABD'nin Yemen'e saldırıları devam ettiği sürece Husilere ait silahlı güçlerin Gazze'ye destek operasyonlarının durmayacağını vurguladı.

Seri, operasyonların ve İsrail gemilerine yönelik seyrüsefer yasağının, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğine dikkati çekti.

Husiler, dün de İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını bildirmişti.

- ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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