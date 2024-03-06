İsrail'e destek veren ABD'li senatör, Filistin destekçilerince protesto edildi

ABD Senatosu'nda Demokrat Parti adına New York'u temsil eden Gillibrand, eyaletin Brooklyn kentinde belediye toplantısında, "Gazze'de ateşkesi desteklememesi ve ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarına desteği" nedeniyle protesto edildi.

"Filistin Gençlik Hareketi" üyelerinin sosyal medya paylaşımlarında, "Gillibrand, ateşkes çağrısını reddetmesi ve İsrail'in soykırımına yönelik ABD yardımına verdiği destek nedeniyle seçmenler tarafından neredeyse bir düzine kez rahatsız edildikten sonra belediye binasından kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Aktivsitlerin paylaştığı video kayıtlarında, salonun farklı yerlerine dağılmış protestocuların, "soykırım yanlısı gruplardan yüz binlerce dolar bağış aldığını" iddia ettikleri ABD'li Senatöre tepkilerini haykırdığı görüldü.

Program boyunca ondan fazla aktivistin, belirli aralıklarla ayağa kalkarak yüksek sesle Filistinlilerin haklarını savunduğu ve Gillibrand'ın konuşmasına izin vermediği görüldü.

"Özgür Filistin" sloganı atan göstericiler, güvenlik güçleri tarafından tek tek salonun dışına çıkarıldı.

Protestolarına toplantı yapılan binanın önünde devam eden göstericiler, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor", "Bilmiyorduk diyemeyiz" yazan dövizler taşıdı.

