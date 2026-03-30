İsrail'e eş zamanlı misilleme! Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşı 31. gününde devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri önlemek için devreye girdiği belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail hava savunma sistemlerinin ülkenin güneyini hedef alan İran füzelerini engellediği ileri sürüldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise isabet ve yaralanma ihbarı almadıklarını bildirdi.

İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu. Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi. Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz'deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Tahran'ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

İRANLI YETKİLİ: ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA KUM KENTİNDE 4 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi. Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi. İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Suriye ordusu, ülkenin doğusunda Irak sınırına yakın askeri alanlara yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların büyük ölçüde engellendiğini bildirdi.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız" talepler içeriyor

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) radar istasyonları ve ABD askerlerinin bulunduğu noktaların bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

İran Doğal Kaynaklar Teşkilatı Koruma Birimi Başkanı Mecid Zekeriyayi'nin, ABD-İsrail'in 28 Mart'ta teşkilata düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Emekli General Frank McKenzie, ABD ordusunun İran'ın güney kıyısı boyunca kara harekatını, adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerini "yıllardır değerlendirdiğini" ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle düzenlenen saldırıda Irak Hava Kuvvetleri'ne ait park halindeki nakliye uçağının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İran'da, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün yönlendirmesiyle "terör eylemleri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezalarının infaz edildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda gece saatlerinden bu yana 5 insansız hava aracı (İHA) ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, görev gücünün sorumluluğunda bulunan bölgelerde 1 insansız hava aracı (İHA) ve 4 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da büyük bir gün. Uzun süredir peşinde olunan birçok hedef; dünyanın en iyisi ve en ölümcülü olan muhteşem ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi ve imha edildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile hem doğrudan hem de dolaylı müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Sanırım bize karşı bir saygı göstergesi olarak 20 tanker dolusu petrol verdiler. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek devasa petrol tankerleri ile yapılacak bu sevkiyat yarın sabahtan itibaren başlayacak" açıklamasında bulundu. İran'da fiili anlamda bir rejim değişikliği yaşandığını öne süren Trump, "Karşımızda yeni bir grup var; bu gerçekten yeni bir rejim. Daha önce hiç muhatap olmadığımız ve çok makul davranan yeni bir grup insan" dedi. İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik planı büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyen Trump, "Plan üzerinde bizimle hemfikirler. Yani 15 şey istedik ve büyük oranda anlaştık, şimdi birkaç şey daha isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesindeki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve son olarak bir üniversiteye saldırı düzenlendiğini belirterek, "İsrail ve suç ortağı ABD, bilginin bombalarla yok edilebileceğine inanıyor. Gerçek şu ki: Eylemleriniz umutsuzluğun bir yansıması ve sadece daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" açıklamasında bulundu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ve ABD'nin, İran ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline, son günlerde askeri işbirliğini yoğunlaştırarak hazırlandığı bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirilen 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 1100 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran devlet televizyonu, Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

00.07 ABD ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısına doğru füze ateşlemesinin ardından gün boyunca misillemelerin hedefinde olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

23.48 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

23.41 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelindeki "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin, "Amerikan halkı 'önce İsrail' politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular" dedi.

23.34 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırıların ardından sirenlerin çaldığını belirterek, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yaptı.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.