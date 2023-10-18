Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12'inci gününde devam etti. İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurdu.

İSRAİL HASTANEYİ VURDU: 500 ÖLÜ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

"BAPTİST HASTANESİ KATLİAMI BENZERSİZ VE TARİF EDİLEMEZ"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.

"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi." Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu." dedi.

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti. Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Yunanistan'da denizcilik sendikası PENEN, Pire'de bir binanın 3. katında bulunan ofisinin balkonuna "Filistin halkına destek" pankartı astı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik "tam ambargo" çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınamak ve Gazze halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in hastane saldırısı) trajedi, korkunç bir olay ve felakettir.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün ziyareti iptal ederek İsrail'e gitti. Burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıklama yapan Biden, hastane katliamıyla ilgili gerçekleri görmezden gelerek skandal bir açıklamada bulundu. Biden, "Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor." dedi. Biden, Gazze'deki hastane katliamı için 'patlama' ifadesini kullandı.

Gazze'deki hastane katliamının arkasından ABD bombası çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

Yunanistan yönetimi, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı "derin rahatsızlık" duyulduğunu bildirdi.

İran, Filistin-İsrail krizine doğrudan müdahale etmemesi yönünde ABD yönetiminden mesaj aldığına dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Milletvekili Mick Wallace, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin çatışmalarının ilk gününden itibaren İsrail'e destek mesajları verdiğini ve o ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, "İsrail'e gitmek Filistin halkına zulmedilmesi için açık çek vermek demek." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin "Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz." dedi

ABD Başkanı Biden İsrail'de... Biden'ı İsrail Başbakanı Netanyahu karşıladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı "dehşet verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

Finlandiya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan üst düzey yetkililer, X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC ) Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısını kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "katliam" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi.

Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

06:19 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'ın önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

05:53 Kanada'nın Montreal kentinde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

04:53 Cezayirliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

04:47 Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

04:30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

03:55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu bildirdi.

03:40 Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak, "Yaşananlar, Sabra, Şatilla ve Srebrenitsa'daki katliamlar gibi insanlığa karşı işlenen korkunç suçlarla kıyaslanabilir. Bu, Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım eylemidir." ifadesini kullandı.

03:21 Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." dedi.

03:16 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından bazı sosyal medyada hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

03:08 Ürdün'de İsrail'in hastane saldırısını protesto ederek İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu.

03:07 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı.

02:59 Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

02:54 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Hollanda'da yaklaşık bin kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Hollanda'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

02:48 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

02:46 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı "korkunç bir suç" şeklinde niteleyerek, "İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı" dedi.

02:34 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu. Orta Doğu'dan gelen haberleri dehşetle takip ettiğini kaydeden Zaharova, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

02:26 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

02:26 Somali Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

02:22 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi.

02:21 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

02:19 Küba ve Venezuela hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

02:16 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.

02:15 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

02:11 Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

01:46 İran, İsrail tarafından Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.

01:42 İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı ve "katliam" olarak nitelendirdi.

01:41 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

01:39 Libya ve Moritanya'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

01:33 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

01:29 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin "Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır." ifadesini kullandı.

01:28 Yunanistan'da sol partiler, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

01:24 İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

01:20 Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

01:17 Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento binası önünde, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

01:13 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı. "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti: Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir.

01:12 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı yarın tüm Iraklıları protesto gösterisi yapmaya çağırdı.

01:01 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı.

00:52 Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, siviller ve hastanelerin hedef olmaması gerektiğini belirtti.

00:46 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.