İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci yeniden hakim karşısında

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'de geldiği İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci Lara Alkasım (22) yeniden hakim karşısına çıktı.

Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi'nde görülen davaya öğrenci vizesiyle İsrail'e gelen ancak ülkeye alınmayarak iki haftadan uzun süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Lara Alkasım ile avukatları katıldı.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan Alkasım'ın davasını bazı İsrailli milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda aktivist de izledi.

Yerel ve yabancı medyanın yakından takip ettiği duruşmada Alkasım, iki İsrailli güvenlik görevlisinin eşliğinde salona getirildi.

Alkasım'ın avukatlarından Yotam Ben-Hillel yaptığı savunmada, müvekkilinin BDS hareketi üyesi olmadığını ve bu harekete destek vermediğini söyledi.

Ben-Hillel, müvekkilinin öğrenci vizesi bulunduğunu hatırlatarak, mevcut yasalar kapsamında Lara Alkasım'ın ülkeye alınmamasını gerektirecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Duruşması devam eden davada yüksek mahkeme de Lara Alkasım'a ülkeye giriş izni vermezse İsrail yasalarına göre tüm hukuki yollar tükenmiş olacak ve ABD'li öğrenci sınır dışı edilecek.

- Ne olmuştu?

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın ülkeye girişine BDS hareketinin destekçisi olduğu gerekçesiyle izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD'ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, geçen hafta görülen davada ABD'li öğrencinin ülkeye giriş izni verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Lara Alkasım, pazar günü Tel Aviv Yerel Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ülkeye girişine izin verilmesi için yasal yollardan hakkını arayan Lara Alkasım, 2 Ekim'den bu yana Ben Gurion Havalimanı'nda tutuluyor.