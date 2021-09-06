İsrail'e komşu ülkenden sert tepki: Mülklerine el koydu

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:09

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün uluslararası hukuk ve kararlara göre 1967'den bu yana işgal altında olduğunu belirterek, işgalci güç olan İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirmek için aldığı kararlar ile attığı adımların hukuk dışı olduğunu ve geçersiz sayıldığını vurguladı.

İsrail'in Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projeyi kentteki Filistinlilerin mülklerine el koymayı hedeflediği için kınayan Ebu el-Ful, Kudüs'teki Filistinlilerin mülklerine dokunulmaması uyarısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında İsrail'in Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projenin, kentteki Filistinlilerin mülklerine el koymayı amaçladığını belirterek, uluslararası topluma buna karşı çıkma çağrısı yapmıştı.

"Bu proje, yurt dışında bulunan Filistinlilerin mülklerini gaip kişiler adına kayıtlı mülklere dönüştürecek ve müsadereye maruz bırakacak. Bu yapılarda oturanlar ya da hak sahipleri de zorla çıkarılacak." diyen Iştiyye, Kudüs halkını, mülklerini tescil ettirmemeye çağırmıştı.

"Kudüs'teki Filistinlilerin Hakları için Sivil Koalisyon"a göre, İsrail "tapu tescil projesini", 2020 yılı öncesinde hayata geçirdi.

İsrail'in 1950 yılında çıkardığı "Gaiplerin mülkleri yasası"nda, Kasım 1947'ye kadar işgal altındaki toprakları terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.