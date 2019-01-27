İsrail’e tepki gösteren Malezya’nın ev sahipliği elinden alındı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı sebebiyle Malezya'nın "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na ev sahipliği yapma hakkını geri çekti.

Reuters’da yer alan habere göre konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan IPC Başkanı Andrew Parsons, “Tüm dünya şampiyonaları, güvenli bir şekilde rekabet edebilmeleri ve ayrımcılığa maruz kalmamaları için hakkı olan tüm sporculara ve ülkelere açık olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Ev sahibi ülke politik sebeplerden dolayı belirli bir ülkenin sporcularını dışladığından, yeni bir ev sahibi aramaktan başka seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerine yer verildi.

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyanın en prestijli münazara platformlarından olan Oxford Union’da, İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, “Sadece Malezya'ya gelmesini istediğimiz insanlara izin vermek için koruduğumuz sınırlarımız var. Ancak çok sayıda yanlış yapan insanları Malezya'yı ziyaret etmeye uygun bulmazsak, (onları ülkeye almamak) bu bizim hakkımız.” şeklinde konuşmuştu.

25 Ocak’ta ülkesinde düzenlenen mitingde konuşan ve alınan kararı savunmaya devam eden Başbakan Mahathir, "Onlar (İsrailli yüzücüler) sahtekârların ülkesinden geliyor. Biz sahtekârları sevmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

“İsrail’in zulmüne karşı bir tepki”

29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı alan Malezya hükûmeti, gelecekte İsrail’in içinde olduğu herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

Malezya Spor Bakanı Yardımcısı Sim Hee Kyung ise kararın "İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden zulmüne karşı bir tepki" olarak alındığını belirtmişti.