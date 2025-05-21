Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." dedi.

Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti "korkutmak ve sindirmek" ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti.

Dik, İsrail'in ateş açmasını kınayarak, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısında bulundu.

HEYETTE TÜRK DİPLOMATLAR DA VARDI

Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.



TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğundan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata Cenin kentine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail askerlerinin diplomatlara yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atmaya davet edildi.

İTALYA'DAN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasına tepki göstererek İsrail'den olaya açıklık getirmesini ve yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomatlardan oluşan heyete ateş açtığı haberlerine İtalya'dan tepki geldi.

Bakan Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce, Cenin Mülteci Kampı yakınlarında silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen diplomatlar arasında bulunan ve sağlık durumu iyi olan İtalya'nın Kudüs Muavin Konsolosu Alessandro Tutino ile görüştüm. İsrail hükümetinden yaşananların derhal açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Diplomatlara yönelik tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

FRANSA, DİPLOMATLARA ATEŞ AÇAN İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında, aralarında diplomatların da bulunduğu bir heyete ateş açmasına tepki göstererek, olayla ilgili açıklama yapması için İsrail'in Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, bir Fransız diplomatın da aralarında bulunduğu heyete, Cenin ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını belirterek, "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, bölgede zorlu koşullarda görev yapan Fransız memurları desteklediğini ifade etti.

İSRAİL ORDUSU KENDİSİNİ SAVUNDU

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konsolos ve büyükelçilerin İsrail'in devam eden saldırılarını gözlemlemek üzere Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 962 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

