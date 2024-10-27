İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında İsrail'in İran'ın askeri üslerine düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu. İran'ın egemenliğini hedef alan saldırıları hiçbir zaman yanıtsız bırakmadığını belirten Pezeşkiyan, "Halkımız ve İran İslam Cumhuriyeti, 45 yıl boyunca hiçbir işgal ve saldırı karşısında geri adım atmadığını göstermiş oldu. Savaş peşinde değiliz ancak ülkemizi ve milletimizi savunacağız. Siyonist rejimin saldırısına uygun karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN İSRAİL'İ BU BÜYÜK FACİA İÇİN TAHRİK ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

İsrail'in başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini vurgulayan Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da saldırılarına devam etmesi halinde gerilimin bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, "ABD'nin İsrail'i bu büyük facia için tahrik ettiğini biliyoruz. Onlar soğukkanlı olmamız karşılığında savaşı sonlandıracaklarının sözünü verdiler ancak sözlerini tutmadılar" dedi.

Pezeşkiyan, "Dünya, işgalci rejimin en büyük destekçisi olan ABD'nin insan hakları ve özgürlüklerden bahsederken, siyonist rejimin on binlerce kadın ve çocuğu katletmesi karşısında sessiz kaldığını görüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün gece saatlerinde İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği saldırıda 1'i sivil, 4'ü asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.