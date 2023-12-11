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Dünya

İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle ifade etti: Savaşarak esirlerin kurtarılması imkansız

Hamas tarafından esir alınan İsrail askerlerinden birinin arkadaşı olan Ariel Avramoviç, ordunun savaşarak Gazze'deki eserleri kurtarmasının imkansız olduğunu söyledi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle ifade etti: Savaşarak esirlerin kurtarılması imkansız
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İsrail'in Sderot kenti civarında Gazze'nin Han Yunus kentinden yükselen dumanların görülebildiği bir tepede AA muhabirine konuşan Avramoviç, Gazze'de neler olup bittiğini izlemek ve olanlardan haberdar olmak için buraya geldiğini ifade etti.

Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:

"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Eserleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."

Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Gazze'de bulunan bütün İsrailli esirleri sağ salim geri getirebilmek için İsrail hükümetine müzakere etmeleri çağrısında bulunan Avramoviç, "eğer Filistinliler ellerindeki İsrailli esirleri serbest bırakmak için İsrail'den tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını isterse hükümet buna razı olmalı mı" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet bence razı olmalı çünkü daha önce (Hamas'ın elinde) Gilad Şalit isminde bir (İsrailli) esir vardı. Onu kurtarabilmek için İsrail yanılmıyorsam bin 100 Hamas ve Fetih üyesi (Filistinliyi) serbest bırakmıştı. Şimdi tüm askerlerimiz ve 7 Ekim'de ülkesi için savaşan bu İsrailliler için de aynısının yapılması gerektiğini düşünüyorum."

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