İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,276
  • EURO
    48,6087
  • ALTIN
    4841.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'i çıldırtacak cesur adım! O da ''soykırım'' dedi
Dünya

İsrail'i çıldırtacak cesur adım! O da ''soykırım'' dedi

İspanya Başbakanı Sanchez, soykırımcı İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Pakette, İsrail'e silah satışının yasaklanması ve soykırımdan sorumlu İsraillilere ülkeye giriş yasağı gibi maddeler yer aldı. Madrid ayrıca, İsrail büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Filistin'e taşımayı planlıyor.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 08:39 - Güncelleme:
İsrail'i çıldırtacak cesur adım! O da ''soykırım'' dedi
ABONE OL

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı ülkesinin uygulayacağı 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Madrid'deki Başbakanlık binasında (Moncloa) konuşan Sanchez, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu kalıcı ve yasal hâle getirecek kraliyet kararının onaylanacağını söyledi.

SİVİLLER KATLEDİLİYOR

İspanya'nın tek başına İsrail'in saldırılarını durduramayacağını ancak uluslararası hukuk çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Başbakan, "Atom bombamız, uçak gemilerimiz yok ama bu, İsrail'i durdurmayı denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi. Sanchez, "İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değil, savunmasız bir halkı yok etmektir" ifadelerini kullandı. Pedro Sanchez, İspanya'nın aldığı yaptırım kararları ise şöyle sıralandı:

Pedro Sanchez, 'İsrail'in soykırım yaptığını' birden fazla kez dile getirdi.

İşte 9 maddelik yaptırım paketi:

* İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat satışı tamamen yasaklanacak; bu yasak kraliyet kararnamesiyle yasal ve kalıcı hale getirilecek.

* İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanyol limanlarından geçmesine izin verilmeyecek.

* İsrail'e savunma malzemesi taşıyan uçakların İspanya hava sahasını kullanması yasaklanacak.

* Gazze'deki soykırıma ve savaş suçlarına karışan kişilerin İspanya'ya girişi engellenecek. Bu kapsamda Başbakan Netanyahu ve hükümet üyeleri de ülkeye alınmayacak.

* İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin İspanya'ya ithalatı yasaklanacak.

* Aynı bölgelerde yaşayan İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri sınırlandırılacak.

* Filistin Devleti ile siyasi, ekonomik ve insani işbirliği güçlendirilecek.

* Refah Sınır Kapısı'ndaki AB yardım misyonunda ve çeşitli projelerde görevli personel sayısı artırılacak.

* UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) yapılan katkı 10 milyon euro yükseltilecek; Gazze'ye yönelik insani yardım bütçesi ise 150 milyon euro'ya çıkarılacak.

BÜYÜKELÇİLİĞİ TEL AVİV'DEN FİLİSTİN'E TAŞIYALIM

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Tel Aviv'deki İspanya Büyükelçiliği'nin Filistin'e taşınması gerektiğini savundu. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakında yer alan Diaz, "Filistin, bizi bekliyor" dedi. Kültür Bakanı Ernest Urtasun de Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.