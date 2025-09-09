İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı ülkesinin uygulayacağı 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Madrid'deki Başbakanlık binasında (Moncloa) konuşan Sanchez, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu kalıcı ve yasal hâle getirecek kraliyet kararının onaylanacağını söyledi.

SİVİLLER KATLEDİLİYOR

İspanya'nın tek başına İsrail'in saldırılarını durduramayacağını ancak uluslararası hukuk çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Başbakan, "Atom bombamız, uçak gemilerimiz yok ama bu, İsrail'i durdurmayı denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi. Sanchez, "İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değil, savunmasız bir halkı yok etmektir" ifadelerini kullandı. Pedro Sanchez, İspanya'nın aldığı yaptırım kararları ise şöyle sıralandı:

Pedro Sanchez, 'İsrail'in soykırım yaptığını' birden fazla kez dile getirdi.

* İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat satışı tamamen yasaklanacak; bu yasak kraliyet kararnamesiyle yasal ve kalıcı hale getirilecek.

* İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanyol limanlarından geçmesine izin verilmeyecek.

* İsrail'e savunma malzemesi taşıyan uçakların İspanya hava sahasını kullanması yasaklanacak.

* Gazze'deki soykırıma ve savaş suçlarına karışan kişilerin İspanya'ya girişi engellenecek. Bu kapsamda Başbakan Netanyahu ve hükümet üyeleri de ülkeye alınmayacak.

* İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin İspanya'ya ithalatı yasaklanacak.

* Aynı bölgelerde yaşayan İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri sınırlandırılacak.

* Filistin Devleti ile siyasi, ekonomik ve insani işbirliği güçlendirilecek.

* Refah Sınır Kapısı'ndaki AB yardım misyonunda ve çeşitli projelerde görevli personel sayısı artırılacak.

* UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) yapılan katkı 10 milyon euro yükseltilecek; Gazze'ye yönelik insani yardım bütçesi ise 150 milyon euro'ya çıkarılacak.

BÜYÜKELÇİLİĞİ TEL AVİV'DEN FİLİSTİN'E TAŞIYALIM

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Tel Aviv'deki İspanya Büyükelçiliği'nin Filistin'e taşınması gerektiğini savundu. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakında yer alan Diaz, "Filistin, bizi bekliyor" dedi. Kültür Bakanı Ernest Urtasun de Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.