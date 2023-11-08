İsrail'i eleştiren meclis üyesi için ABD Kongresi'nde skandal oylama!

İsrail ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikalarını eleştirmesi nedeniyle hakkında kınama kararı alınması için Temsilciler Meclisine girişimde bulunulan Tlaib yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ölü sayısı 10 bini geçerken çalışma arkadaşlarımın hayat kurtarmaktan çok beni susturmaya odaklanması çok üzücü. Birçoğu bana Filistinlilerin hayatlarının kendileri için önemli olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin diğer Temsilciler Meclisi üyelerinin söylem ve eylemlerine polislik yapmaya kalkmadığını kaydedenTlaib, mevkidaşlarının Kongre'deki tek Filistinli Amerikalının düşünce ve bakış açısını kabullenmek yerine, apaçık yalanlarla dolu önergelerle duruşunu çarpıtmaya başvurduklarını aktardı.

Tlaib, Hamas ve İsrail tarafından sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini "defalarca kınadığını, İsrailli ve Filistinlilerin yasını tuttuğunu" vurguladı.

Rashida Tlaib, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşamayı merkeze alan ve hiç kimsenin veya hiçbir çocuğun acı çekmemesini veya şiddet korkusuyla yaşamamasını sağlayan "adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğini" ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene dün, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı, Filistin asıllı mevkidaşı Rashida Tlaib hakkında kınama kararı aldırmak için tekrar harekete geçtiğini açıklamıştı.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamaları ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek, "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden, ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." yazılı ifadelere yer vermişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN FİLİSTİNLİ ÜYE TLAİB'İN İSRAİL'E İLİŞKİN ELEŞTİRİLERİNİ KINAMA KARARI



Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail karşıtı söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 188 "hayır" ve 4 "çekimser" oya karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarıda, Temsilciler Meclisinin, Filistin asıllı tek üyesi Tlaib, "7 Ekim'den bu yana yanlış söylemler yaymak ve İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmak" ile itham ediliyor.

- "FİLİSTİN HALKI HARCANAMAZ"



Tlaib oylamadan önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyorum. Filistin halkı harcanamaz. Biz de diğer herkes gibi insanız." dedi.

Elindeki fotoğrafı Temsilciler Meclisi üyelerine gösteren Tlaib, "Büyükannem, tıpkı diğer tüm Filistinliler gibi hayatını özgür ve onurlu yaşamak istiyor." diye konuştu.

Tlaib, eleştirilerinin her zaman İsrail hükümeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İnancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanların hayatını kurtarmak için bu mecliste konuşmak, tartışmalı olmamalı. Filistinli ve İsrailli çocukların ağlamalarının benim için farkı yok. Benim anlamadığım neden Filistinli çocukların ağlamaları size farklı geliyor? Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz."

- OYLAMA NE ANLAMA GELİYOR?



ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Bu tasarının onaylanması ile Temsilciler Meclisi üyeleri, kınanan üyenin görüşlerini onaylamadıkları yönünde görüş bildirmiş oluyor.

Tek başına kınama kararı, kınanan üyenin komitelerdeki görevini etkilemiyor.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." ifadelere yer vermişti.