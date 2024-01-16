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Dünya

İsrail'i Hamas korkusu sardı: Kontrolü ele almasından endişeliyiz

İsrail'i 'Hamas' korkusu sardı. İsrail güçlerinin, 'Hamas'ın bölgede tekrar kontrolü ele almaya çalışmasından' endişe duyduğu belirtildi.

AA16 Ocak 2024 Salı 19:54 - Güncelleme:
İsrail'i Hamas korkusu sardı: Kontrolü ele almasından endişeliyiz
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İsrail ordu radyosu, "güvenlik teşkilatında" Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil yeteneklerini yeniden tesis etmeye çalıştığına dair endişeler bulunduğunu aktardı.

Haberde, İsrail "güvenlik servislerinin", ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara saldırılarını sonlandırmasının ardından Hamas'ın yerel polisini bölgeye geri döndürme ve bölgeyi kontrol etme girişimleri olduğunu ifade ettiğine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine gelen insani yardım tırlarının hepsinin Hamas'ın eline geçtiği öne sürülen haberde, bölgede oluşan boşluğun gölgesinde Hamas'ın bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmek için çalışacağı kaydedildi.

Güvenlik teşkilatının asıl endişesinin Hamas'ın bölgedeki askeri yeteneklerini geri kazanmayı başarma ihtimali olduğu vurgulanan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Son gün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan olaylar dikkat çekici, İsrail güçleri Beyt Lahiya'da fırlatılmaya hazır 60 roket ele geçirdi, Şati Mülteci Kampı'nda ise ordu güçleri 9 silahlı kişiyi öldürdü ve dün Beyt Hanun'dan (Gazze sınırında bulunan) Sderot'a yaklaşık 10 füze fırlatıldı."

İsrail güçleri, daha önce çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinki Cibaliya, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Gazze kentlerindeki bazı bölgelere bugün yeniden girerek Filistinli direniş grupları ile çatışmaya başlamıştı,

İsrail güçleri, söz konusu bölgeleri tekrar girmeden önce yoğun top atışı ve hava saldırılarıyla vurmuştu. Görgü tanıkları bombardımanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de kara harekatının 3 ay süreceğini daha önce duyurduklarını ve Gazze'nin kuzeyinde bu aşamanın sona erdiğini" belirtmişti.

Gallant, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve diğer yerleşim bölgelerine geçtiklerini ifade etmişti.

  • Hamas kontrolü
  • İsrail endişesi
  • bölge gerilimi

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