İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9015
  • EURO
    53,6111
  • ALTIN
    6722.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'i kara listeye almışlardı! BM'den cinsel şiddet tepkisi
Dünya

İsrail'i kara listeye almışlardı! BM'den cinsel şiddet tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), cinsel şiddet suçları nedeniyle kara listeye aldığı soykırımcı İsrail'in suçların önlenmesine yönelik hiçbir somut adım atmadığını açıkladı. BM yetkilisi Pramila Patten, Tel Aviv yönetiminin bu konuda “en küçük” bir kanıt bile sunamadığını söyledi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 21:20 - Güncelleme:
İsrail'i kara listeye almışlardı! BM'den cinsel şiddet tepkisi
ABONE OL

İsrail'i ilk kez kara listeye alan raporun yazarı BM yetkilisi Pramila Patten, BM'de düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in açıklamalarına yanıt verdi.

Patten, İsrail'in cinsel şiddet suçlarına ilişkin tutumunu değerlendirdiği brifingde, Tel Aviv'in bu konuda hiçbir somut adım atmadığını vurguladı.

Patten, "İsrail hükümetinin önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin aldığı tedbirler hakkında en ufak bir bilgi dahi almadım." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuyla ilgili 11 Ağustos'ta İsrail'e gönderdiği mektuba atıf yapan Patten, bu sürenin ardından İsrail'in ne tür adımlar attığını dikkatle incelediklerini ve somut hiçbir adıma rastlamadıklarını dile getirdi.

BM yetkilisi, İsrail yönetiminin cinsel şiddet suçlarını önlemeye yönelik olası tedbirleri konusunda da hiçbir talebine cevap vermediğini sözlerine ekledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, önceki günkü açıklamasında, BM'nin, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıklamıştı.

İsrail yönetimi de karara tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Araçtan inip saldırdılar! Trafik magandalığının cezası ağır oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.